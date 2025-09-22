ボートレーサーの福来剛（４４＝東京）が２１日、ボートレース大村で行われた「サンケイスポーツ杯」３日目１１Ｒに１号艇で出場。インから逃げて通算１５００勝を達成した。２０００年１１月に多摩川デビュー。２４年１０か月、５２６２走目。２節前の鳴門最終日となる３日に１４９９勝目を挙げたが、前走の住之江Ｇ?高松宮記念では未勝利。リーチをかけてから１９日目の節目の記録到達となった。レース後は「長かったです