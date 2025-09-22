ボートレース芦屋の「ニッカン・コム杯」は２１日、準優勝戦が行われた。間野兼礼（３６＝愛知）は準優１０Ｒ、５コースカドからコンマ１３のトップスタートを決めると、まくり一撃で優出一番乗りを果たした。ここまで５走２勝２着１本３着２本と安定感が光る。３３号機も「大月遊雅選手は別格だけど、伸びでやられることはない。レース足がしっかりしている。バランスが取れていて、上位近辺にはいる」と仕上がり良好だ。