プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「簡単すぐできる！豚こま切れ肉のスタミナ炒め」 「卵とレタスのチャーハン」 「さっぱり！キュウリの大葉胡麻和え」 の全3品。 オイスター炒めにチャーハン。箸休めにキュウリの大葉和えでサッパリと。【主菜】簡単すぐできる！豚こま切れ肉のスタミナ炒め ©Eレシピ 調理時間：15分 カロリー：390Kcal レシピ制作：料理家・ソムリエ保田