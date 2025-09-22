◆米大リーグドジャース７―５ジャイアンツ（２０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）大谷の次回登板が２３日（日本時間２４日）の敵地・Ｄバックス戦に決まった。２０日（同２１日）、ロバーツ監督が明かした。５回無安打無失点だった１６日（同１７日）の本拠地・フィリーズ戦から中６日。レギュラーシーズンの最終登板となる見込みだ。２４、２５日（同２５、２６日）には山本、スネルが先発する見込