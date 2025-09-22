悪天候のため中止が決まり、取材に応じる勝みなみ＝ピナクルCC（共同）【ロジャーズ（米アーカンソー州）共同】米女子ゴルフのアーカンソー選手権は21日、悪天候のため中止が決まった。同日は20日にサスペンデッドとなった第2ラウンドの残りが再開される予定だったが、コースコンディション不良に加えて今後の天候回復が見込めないため打ち切りとなった。大会は非公式となり、ツアー成績には反映されない。第1ラウンドでは63で