◆米大リーグドジャース７―５ジャイアンツ（２０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、ナ・リーグ本塁打王争いのトップに並んだ。本拠地ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で出場し、左翼へ２試合連続の５３号ソロ。残り７試合で、トップを快走していたＫ・シュワバー外野手（３２）を捉えた。直近５戦４発で自己最多の５４本塁打（２４年）に