22日告示の自民党の総裁選挙に出馬する小泉農水相が、衆議院の早期解散を否定しました。自民党・小泉進次郎農水相：私が総理・総裁になったら、すぐに（衆院を）解散しますという状況にはないと思ってます。やはり国民の皆さんが求めていることは、目の前の課題を速やかに解決をすること。さいたま市で記者団に小泉農水相は、「さらなる政治空白より政策を形にする」と強調しました。22日の立候補の受付には、小泉農水相ら5人が届