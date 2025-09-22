Mrs. GREEN APPLE・大森元貴（29歳）が、9月19日にNHKの公式YouTubeチャンネルで配信された、「【あんぱん】スペシャルトークライブ」に出演。朝ドラ「あんぱん」で共演した妻夫木聡について、「めちゃくちゃいい人ですからね！めちゃくちゃいい人ですからね」と語った。朝ドラ「あんぱん」のチーフ・プロデューサーである倉崎憲氏と、いせたくや役を演じたMrs. GREEN APPLE・大森元貴が「あんぱん」のトークライブを配信すること