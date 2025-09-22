◇ドイツ2部第6節ダルムシュタット3―0デュッセルドルフ（2025年9月21日ドイツ・デュッセルドルフ）ダルムシュタットのMF秋山裕紀（24）が移籍初ゴールを決めた。敵地のデュッセルドルフ戦でダブルボランチの一角として5度目の先発を果たすと、後半20分に右足で鋭い一撃を決めて先制。後半アディショナルタイムまで出場して3―0の勝利に貢献した。秋山は今夏にJ1新潟から期限付き移籍で加入。ここまで6試合で出場機会が