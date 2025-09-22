現地９月21日に開催されたブンデスリーガの第４節で、堂安律が所属するフランクフルトがホームでウニオン・ベルリンと対戦した。堂安が４−２−３−１の右サイドハーフで先発したフランクフルトは開始９分、自陣でボールを奪われると、ボックス手前の左寄りからアンサに強烈なミドルを突き刺されて先制を許す。ビハインドを負ったホームチームはその後、ボールを握ってゲームを優位に進めるも思うように決定機まで持ち込めな