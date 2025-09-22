空から見た加美村。（９月３日、ドローンから、文昌＝新華社記者／蒲暁旭）【新華社文昌9月21日】中国海南省文昌市文教鎮加美村は、文教河の北岸に位置し、地形は平坦かつ土地は肥沃で、広大な農地の中に天然の池が数十カ所点在している。村は海瑞（かい・ずい）、丘濬（きゅう・しゅん）と並び「海南三賢」と呼ばれる明代の政治家・学者の邢宥（けい・ゆう）ら賢人を輩出したことで知られる。加美村に隣接して流れる文