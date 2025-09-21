フランス・リーグアン第5節のビッグマッチであるマルセイユとパリSGのダービー“ル・クラスィク”は21日開催予定だったが、悪天候により延期が決定した。ダービーマッチが開催される予定だったマルセイユ本拠地のスタッド・ベロドローム周辺では大雨が降っており、地域によっては大雨や洪水警報も出ているという。フランス・プロサッカーリーグ(LFP)は公式SNS上で代替日を発表。現地時間のあす22日午後8時キックオフになるこ