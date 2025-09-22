岐阜県関市でアユ釣りをしていた71歳の男性が川に流され病院で死亡が確認されました。 【写真を見る】アユ釣りをしていた男性が川に流され死亡 20日に降った雨の影響で増水していたか 岐阜・関市 21日午前11時20分頃、関市小屋名を流れる津保川でアユ釣りをしていた岐阜県柳津町に住む山本廣信さん（71）が転倒して川に流されたのを友人らが気付き119番通報しました。 山本さんは500mほど下流で友人に発見され、病院に搬送され