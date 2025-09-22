天皇皇后両陛下と長女・愛子さまが、ご一家で「世界陸上」を観戦されました。21日夜、両陛下と愛子さまは、東京の国立競技場で「東京2025世界陸上競技選手権大会」を観戦されました。黄緑色のネクタイ姿の陛下と、ライトグリーンのジャケット姿の皇后さまと愛子さまは、双眼鏡を使いながらリレーなどの種目を観戦。雨が強く降る中、熱心に拍手を送られていました。「世界陸上」は34年ぶりに東京で開催していて、21日が大会最終日。