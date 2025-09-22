【ミニベイブレードシューターX Part5】 10月 発売予定 価格：1個440円 タカラトミーアーツは、玩具菓子「ミニベイブレードシューターX Part5」を10月に発売する。価格は1個440円。 本商品は、コマ、シューター、ワインダーがセットになった「ミニベイブレードシューターX」の第5弾。シ