＜ウォルマートNWアーカンソー選手権最終日◇21日◇ピナクルCC（アーカンソー州）◇6438ヤード・パー71＞悪天候の影響で第2ラウンドが順延となっていた米国女子ツアー・アーカンソー大会。現地時間土曜深夜から降った大雨によって36ホール成立が困難となり、大会中止が決まった。【写真】ヘビを投げてご満悦のシブコ競技再開に備えて会場入りしていた畑岡奈紗は、「本当に残念です。こういう形になるのは9年（米ツアーで）やって