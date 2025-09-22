ノルディックスキーのGP複合男子個人第3戦渡部暁斗の前半飛躍＝バルディフィエメ（共同）【バルディフィエメ（イタリア）共同】来年2月のミラノ・コルティナ冬季五輪テスト大会を兼ねたノルディックスキーの夏の国際大会、グランプリ（GP）複合は21日、イタリアのバルディフィエメで男子個人第3戦が行われ、日本勢は渡部暁斗（北野建設）の27位が最高だった。前半飛躍（ヒルサイズ＝HS143メートル）は123.5メートルで18位、後