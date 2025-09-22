◇イングランド女子スーパーリーグ第3節ブライトン4―1ウェストハム（2025年9月21日英国・クローリー）ブライトンのMF清家貴子が今季初ゴールを決めた。ホームのウェストハム戦に先発すると、1―0の前半35分に左クロスのこぼれ球をファーサイドで拾い、ワンツーのリターンを受けてゴール右前から右足で豪快に蹴り込んだ。清家は後半アディショナルタイムまで出場し、4―1の今季初勝利に貢献。DF南萌華はフル出場し、MF