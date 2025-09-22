【「21XX年 墾田永年私財法」1巻】 9月22日 発売 価格：792円 講談社は、マンガ「21XX年 墾田永年私財法」の1巻を9月22日に発売する。価格は792円。 本作は「有限世界のアインソフ」の日高十三男氏によるガチンコDIYサバイバルマンガ。「モーニング・ツー」で連載が行なわれている。 物語の舞台は、大都会以外はすべて自然に包まれた近未来の日本。どうしても