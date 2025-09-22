【東島丹三郎は仮面ライダーになりたい】 放送開始日：10月4日より毎週土曜24時30分～ 放送局：TOKYO MXほか 最速配信：ABEMA・dアニメストアにて10月4日より地上波同時配信 アニメ「東島丹三郎は仮面ライダーになりたい」が、TOKYO MXほかにて10月4日24時30分より放送開始となる。最速配信はABEMA・dアニメストアにて地上波同時配信が実施される。