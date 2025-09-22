ヒップホップアーティストとして前人未到の幕張メッセ単独公演を成功させたSKRYUが、同ステージで初披露した新曲「Monstar」をリリースすることを発表した。プロデュースを手がけたのは、「Heated」「居酒屋」のバイラルヒットでも知られる盟友・Noconoco。ミュージックビデオは9月22日（月）20時にプレミア公開予定となっている。さらに、自身初となるZeppツアー「SKRYU 絶（Zepp）Tour 2026」の開催も発表された。本ツアーは横浜