ピカソの絵が飾られた前澤友作氏の自宅が公開され、絵を照らすためのライトについて千鳥のノブが「ライトがすごく動くんですよ」と解説するヒトコマがあった。【映像】前澤友作氏の自宅（複数カット）『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには森脇梨々夏が出演した。芸人と