1999（平成11）年9月22日、「別れのブルース」などのヒットで、ブルースの女王と称された歌手の淡谷のり子さんが92歳で死去した。レパートリーは広かったが軍歌、演歌が嫌いで、戦時中も豪華な衣装や派手な化粧を変えなかった。80歳を過ぎても精力的にステージ活動を続けた。写真は同年10月の音楽葬の祭壇。