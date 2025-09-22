漫画『SAKAMOTO DAYS』が実写映画化されることが決定した。本日22日発売の連載誌『週刊少年ジャンプ』にて発表された。【画像】すげぇ！実写映画化される『SAKAMOTO DAYS』同作は、2020年11月より『週刊少年ジャンプ』にて連載中で、元・伝説の殺し屋である坂本太郎が、愛する家族との平和な日常を守る為、仲間と共に迫りくる刺客と戦う、殺し屋ソリッドアクションストーリー。コミックスは累計1500万部を突破しており、アニ