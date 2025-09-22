【週刊ヤングマガジン 2025年43号】 9月22日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2025年43号」を本日9月22日に発売する。価格は510円。 今号では、「伍と碁」の3号連続カラー第1弾が登場。また「大きいムキムキ小さいむちむち」は4号連続巻中カラー祭りの第2弾が掲載されている。 そのほか10月からTVアニメが放送さ