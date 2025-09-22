陸上の世界選手権東京大会は最終日の２１日、国立競技場で大会最終種目となる男子４００メートルリレーの決勝が行われ、米国が３７秒２９で２連覇を達成した。１走のクリスチャン・コールマン以外は予選から入れ替えて臨み、終始走力で圧倒。最後は２００メートルで４連覇を飾ったアンカーのノア・ライルズが突き放した。２冠となったライルズは「私たちが最速だと皆が知っている。スタートからゴールまでバトンを確実につなぐだ