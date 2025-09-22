男子グレコローマン87キロ級敗者復活1回戦で米国選手（左）に敗れた阪部創＝ザグレブ（共同）【ザグレブ共同】レスリングの世界選手権最終日は21日、ザグレブで男子グレコローマンスタイルが行われ、87キロ級の阪部創（自衛隊）は敗者復活1回戦で米国選手に敗れて、3位決定戦に進めなかった。非五輪階級で63キロ級の中村真翔（育英大）は回った敗者復活戦を負傷棄権した。今大会の男女全30階級で日本勢の金メダルは7個、メダ