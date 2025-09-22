石破首相の後継を選ぶ自民党総裁選は２２日に告示され、１２日間の選挙戦がスタートする。立候補を表明した５人の争いとなる見通しで、物価高対策を含む経済政策や党改革のあり方などが争点となりそうだ。総裁選は１０月４日に投開票される。総裁選には、茂木敏充・前幹事長（６９）、小林鷹之・元経済安全保障相（５０）、林芳正官房長官（６４）、高市早苗・前経済安保相（６４）、小泉進次郎農相（４４）が出馬を表明してい