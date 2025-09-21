■東京2025世界陸上・最終日（21日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手男子4×100mリレーの決勝に挑んだ日本は、38秒35の6位で3大会ぶりのメダルには届かなかった。決勝は予選と同じく1走にドーハ大会銅メダルメンバーの小池祐貴（30、住友電工）、2走にリレーで3大会連続出場の胗田大輝（22、東洋大学）。3走にロンドン＆ドーハともにメダルメンバーの桐生祥秀（29、日本生命）、アンカー