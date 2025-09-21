丸紅リアルエステートマネジメントが全面リニューアル工事を進めている神戸市の商業施設「サザンモールセカンドストリート」が、「サザンモール六甲PLUS+（プラス）」（灘区新在家南町）と改称し、11月28日にリニューアルオープンする。核店舗となるディスカウントスーパーの「オーケー」など14店が登場、地域の暮らしを支える店舗を目指す。【こちらも】大阪・千日前で大規模再開発が始動「商」「働」「泊」の複合ランドマー