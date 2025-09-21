◆世界陸上最終日（２１日、国立競技場）今大会の大トリとなる男子４００メートルリレー決勝で、小池祐貴（住友電工）、柳田大輝（東洋大）、桐生祥秀（日本生命）、鵜沢飛羽（とわ、ＪＡＬ）の日本は３８秒３５で６位となり、３大会ぶりのメダルを逃した。米国が３７秒２９で２連覇。女子は米国が４１秒７５で３連覇を達成した。【１６００メートルリレー決勝】男子はボツワナが２分５７秒７６で初優勝し、大雨が降る中でのレ