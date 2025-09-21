天皇ご一家は、34年ぶりに東京で開催となった陸上の世界選手権・最終日を観戦されました。天皇皇后両陛下と愛子さまは、陸上の世界選手権・最終日の競技観戦のため、21日夜、国立競技場の貴賓席に姿を見せられました。場内からの大きな拍手にご一家は、にこやかに会釈をされていました。雨の中行われた男子4×400メートルリレーの決勝では、逆転で、この競技でアフリカ勢として初の金メダルを獲得したボツワナ・チームに、ご一家は