プレミアリーグで大爆発するノルウェー代表のストライカーは将来的なスペイン移籍を望んでいるようだ。『TBR Football』によると、マンチェスター・シティに所属するノルウェー代表FWアーリング・ハーランドは将来的にはラ・リーガ移籍を望んでいるという。2022年7月にボルシア・ドルトムントからマンCに加入したハーランドは加入以降、公式戦151試合で130ゴールを記録するなど驚異的なペースで得点を重ねることに。今季も開幕から