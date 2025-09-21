◆世界陸上最終日（２１日、国立競技場）東京で３４年ぶりに開催された大会は９日間で４９種目が行われ、生まれた世界記録は男子棒高跳びのアルマント・デュプランティス（スウェーデン）の１つだった。今大会は個人種目金メダリストに７万ドル（約１０２９万円）が贈られ、世界新記録を樹立した選手やチームには別途１０万ドル（約１４７０万円）のボーナスが設定されていた。大会３日目に登場したデュプランティスは、６メ