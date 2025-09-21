◆世界陸上最終日（２１日、国立競技場）東京で３４年ぶりに開催された世界陸上が閉幕した。９日間で４９種目が行われ、個人では女子短距離のメリッサ・ジェファーソンウッデン（米国）が３つの金メダルを獲得した。大会２日目に行われた１００メートルを１０秒６１の大会記録で制すと、２００メートルでは２１秒６８の今季世界最高タイムをマーク。女子短距離１２年ぶりの２冠に輝いた。最終日に行われた女子４００メートル