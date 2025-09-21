◆世界陸上最終日（２１日、国立競技場）東京で３４年ぶりに開催された世界陸上が閉幕した。９日間で４９種目が行われ、国別のメダル獲得数では米国が２６個（金１６、銀５、銅５）で１位となった。２位はケニアの１１個（金７、銀２、銅２）、３位は５個のカナダ（金３、銀２、銅１）。日本は男子３５キロ競歩の勝木隼人（自衛隊体育学校）、女子２０キロ競歩の藤井菜々子（エディオン）が獲得した銅メダル２つで４０位だった