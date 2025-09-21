日本のCICAコスメブームを牽引した「VT COSMETICS」と、耐久メイクブランド「ヒロインメイク」が再びタッグを組みました。数量限定で登場する「ヒロインメイク VTセブンデイズマスク モイスト」は、1週間の集中ケアで潤いとハリのあるツヤ肌へ導く高保湿マスク♡美容液をたっぷり含んだシートとラベンダーフローラルの香りで、肌も心も満たされる特別なケアタイムを叶えてくれます。 VT×ヒロインメ