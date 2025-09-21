「陸上・世界選手権」（２１日、国立競技場）３４年ぶりの東京開催となった陸上世界選手権は９日間の熱戦を終えた。東京２０２５世界陸上財団は大会期間中の入場者数が６０万人を超えたことを発表。この日の朝セッション２万３５７５人、夜セッション５万８７２３人を加え、総入場者数は６１万９２８８人（速報値）となったという。財団は「今大会を目指して努力を積み重ねてきたアスリート、会場を熱く盛り上げてくださった