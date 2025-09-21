9月21日夕方、静岡県沼津市で、住宅4棟を焼く火事があり、60代の男性が軽いけがをしました。 【写真を見る】沼津市の住宅で火事 計4棟燃える 60代男性が軽傷＝静岡・沼津市 9月21日午後4時前、沼津市我入道浜町で「木造2階建ての1階北側から炎と黒煙が出ている」と、近くに住む人から119番通報がありました。 火は約4時間半後に消し止められましたが、火元の家から隣接する住宅に燃え移り、合わせて4棟を焼きました。 ＜近くの