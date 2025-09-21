タレントの林家ペー（83）が21日夜、東京・浅草の浅草演芸ホールで行われた寄席に出演後、取材に応じ、19日に自宅で発生した火事で死んだ愛猫4匹について「昨日（20日）荼毘（だび）に付した」と明かした。火事の影響で、妻の林家パー子も含む3人が負傷。パー子は病院に搬送され、軽度のやけどの治療を受けた。また、火災に巻き込まれて愛猫4匹が死んだ。ペーは「昨日（20日）荼毘に付した」とし「朝、行ってくねと言ったの