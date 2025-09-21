米女子ゴルフツアーの「ウォルマート・アーカンソー選手権」最終日（２１日、アーカンソー州のピナクルＣＣ＝パー７１）、悪天候の影響で再開できず試合中止が決定した。２日目が雷を伴う荒天のため中断され、そのままサスペンデッドが決定。この日の再開を目指したが、コースコンディションの状態が悪く、気象情報なども含めて協議した結果、３６ホールでの競技成立は不可能と運営側が判断した。１８ホールのスコアのみ有効で