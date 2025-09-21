◆世界陸上最終日（２１日、国立競技場）ＴＢＳ系「世界陸上」の生中継に続けて国立競技場から生放送された「名場面一挙見せ＆初公開ＳＰ」に、大会スペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二が出演。「世界陸上」からの“卒業”を改めて宣言した。番組のエンディングでＭＣのお笑いコンビ「バナナマン」の設楽統から「最後にひと言お願いします」とうながされると、大会について「世界陸上は政治や戦争に左右されない真