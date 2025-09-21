◇セ・リーグDeNA7―2広島（2025年9月21日横浜）DeNA・佐野が右へ左へと打ち分け、4打数4安打をマークした。まず0―0の2回1死で左前打。4点先制の起点となった。3回1死二塁では今度は右前打。そこから打線は3点を追加した。その後も左前打、中前打で4安打2得点。「全ての打席に集中して立つことができた」と胸を張った。これで9月は14勝4敗。3位・巨人に2ゲーム差をつけた。佐野は「全員で2位を狙って。残り試合も