◇セ・リーグDeNA7―2広島（2025年9月21日横浜）2年目の石上がプロ2号アーチで勝利に貢献した。5―0の3回2死一塁で、広島・常広の内角球を右翼へ。「自分でもよくあのコースをホームランにできたなと思っている」と、ボール気味の直球を巧みなバットコントロールでスタンド最前列へと運んだ。「真っすぐを打ちにいった中でいい感じで捉えた。ちょっと上がり過ぎたな、いってくれたらいいなあ、と思いながら走っていた