イギリスのスターマー首相は、パレスチナを国家として承認することを正式に発表しました。イギリススターマー首相「本日、私たちはパレスチナ国家を承認する150を超える国々の一員となります。これは、パレスチナとイスラエルの人々に対する、より良い未来を築けるという誓いでもあります」スターマー首相は21日、ビデオ演説で「『2国家解決』の希望は薄れつつあるが、その光を消してはならない」と述べ、パレスチナを国家として