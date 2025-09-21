■東京2025世界陸上競技選手権大会（21日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手男子円盤投の決勝が行われ、D.スタール（33、スウェーデン）が最終6投目で今季自己ベストの70m47を投げ、史上4人目の連覇を達成し3度目の優勝を果たした。豪雨の影響で当初スタート予定時刻の20時から大幅に遅れ、22時30分頃に競技が再開された男子円盤投決勝。世界陸上最終日となった21日の最後の競技となり、フィナ