箱根町役場（資料写真）任期満了に伴う箱根町議選（定数１２）は２１日、投開票され、新たな議員の顔触れが決まった。内訳は現職１１人、新人１人。党派別では、公明と共産が各１人、無所属が１０人。女性は２人が当選した。投票率は５０・４４％で、前回（２０２１年）の５７・３５％を６・９１ポイント下回り、過去最低を更新した。今回から定数２減となった選挙戦には現職１２人、新人２人が立候補し、宿泊税の適正な制