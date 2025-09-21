春咲暖（はるさきのん）と陽高真白（ひたかましろ）のツーマンライブ＜Luminous 2026＞（読：ルミナス ニーマルニーロク）が、2026年2月11日に新宿ReNYで開催されることが発表された。ふたりは現在、学園アイドルマスターの秦谷美鈴役・十王星南役としても人気を博し、今年8月に開催されたそれぞれの単独イベントは、チケット受付開始からわずか2分で即完売するなど人気急上昇中。単独イベントでは、それぞれがオリジナル曲をサプ