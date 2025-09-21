◆世界陸上最終日（２１日、国立競技場）今大会の大トリとなる男子４００メートルリレー決勝で、小池祐貴（住友電工）、柳田大輝（東洋大）、桐生祥秀（日本生命）、鵜沢飛羽（とわ、ＪＡＬ）の日本は３８秒３５で６位に入り、３大会ぶりのメダルを逃した。４走を任された鵜沢は「おそらく予選よりもトップスピードに上がれていたけど。地力の差というか。シンプルな足の速さというのは、必要ですね」とレースを振り返った