◆世界陸上最終日（２１日、国立競技場）９日間におよぶ熱戦の激戦を、男子円盤投げ決勝が締めくくった。大雨により競技が約２時間中断され、閉会セレモニーが行われた後も競技は続行。最終投てきで唯一の７０メートル超えとなる７０メートル４７をマークした東京五輪金メダリストのスタール（スウェーデン）の優勝が確定した時、時計は午後１１時５分を過ぎていた。選手たちは厳しいコンディションとも戦った。予定の午後８